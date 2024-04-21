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16:37, 21 апреля 2024Бывший СССР

В двух регионах Украины решили построить дополнительные линии обороны

Мысник: в Черниговской и Сумской областях строят дополнительные линии обороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Черниговской и Сумской областях Украины возводятся дополнительные линии оборонительных сооружений. Об этом спикер группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» Вадим Мысник заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день основная линия обороны уже выстроена. «Вглубь [территории этих регионов] выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», — пояснил он.

Ранее высокопоставленные офицеры ВСУ в интервью Politico сообщали, что украинская линия обороны может рухнуть предстоящим летом. По их мнению, это может произойти после начала наступления российских войск, обладающих большей численностью и готовностью.

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