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13:15, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели ввести военную подготовку в школах

На Украине захотели принять законопроект о введении военной подготовки в школах

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине захотели принять законопроект, который вводит военную подготовку в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады рекомендовал украинскому парламенту принять за основу соответствующий законопроект. «Новый предмет "Защита Украины" будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования», — уточнили в агентстве.

Утверждается, что члены комитета поддержали законопроект. Они сочли, что нововведение будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания».

Ранее стало известно, что старшеклассников на подконтрольных Украине территориях Запорожской области начали обучать военному делу и медицине. Об этом заявил представитель российского силового ведомства.

Перед этим сообщалось, что в Полтавской области Украины решили научить школьников управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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      Олег Давыдов
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