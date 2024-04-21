На Украине захотели ввести военную подготовку в школах

На Украине захотели принять законопроект о введении военной подготовки в школах

На Украине захотели принять законопроект, который вводит военную подготовку в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады рекомендовал украинскому парламенту принять за основу соответствующий законопроект. «Новый предмет "Защита Украины" будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования», — уточнили в агентстве.

Утверждается, что члены комитета поддержали законопроект. Они сочли, что нововведение будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания».

Ранее стало известно, что старшеклассников на подконтрольных Украине территориях Запорожской области начали обучать военному делу и медицине. Об этом заявил представитель российского силового ведомства.

Перед этим сообщалось, что в Полтавской области Украины решили научить школьников управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).