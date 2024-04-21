Протестующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу

Митингующие против закона об иноагентах пришли к президентскому дворцу в Тбилиси

В Тбилиси митингующие против закона об иностранных агентах прошли маршем от площади Свободы до президентского дворца. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что к протесту присоединился женский марш. Активисты собрались возле здания законодательного органа. Они продолжают требовать отмены закона.

Подчеркивается, что политики находятся на своих рабочих местах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, американские и европейские политики, критикующие закон, не смогли озвучить ни одного аргумента против принятия законопроекта.

Позднее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти упразднят или пересмотрят закон об иноагентах после того, как республика получит предложение вступить в Евросоюз.