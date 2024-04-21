МО: штурмовики группы «Запад» захватили позиции ВСУ на купянском направлении

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» захватили полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен солдат противника на купянском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

По словам стрелка штурмового отряда с позывным Лось, им удалось взять в плен офицера ВСУ и двух бойцов территориальной обороны. При этом сослуживцу офицера удалось скрыться.

«Его напарник, который капитаном был, дал "по тапкам", бросив и автомат, и свои документы», — рассказал военный

Ранее группировка российских снайперов ликвидировала в зоне специальной военной операции руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка. Он стал одной из самых статусных целей группы.

Также на видео попала ночная операция российских солдат воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению опытного снайпера одного из спецподразделений ВСУ. Вместе с ним действовала группа прикрытия из семи человек. Десантникам удалось обнаружить их лишь спустя пятеро суток в засаде.