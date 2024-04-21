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18:43, 21 апреля 2024Мир

В США заявили о сокрушении Россией НАТО

Профессор Миршаймер заявил, что США проигрывают конфликт вместе с Украиной
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия выигрывает в конфликте. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ведущий канала, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано попросил профессора пояснить, что он имел в виду, когда ранее заявил, что Россия сокрушила НАТО.

«Если взглянуть на то, что происходит на поле боя и в небе, Россия выигрывает в конфликте. Они, безусловно, уничтожают с воздуха всевозможные украинские объекты и наносят значительный урон украинским войскам», — сказал Миршаймер. Он добавил, что США и Европа фактически тоже участвуют в конфликте и, соответственно, в данный момент проигрывают вместе с Украиной.

Ранее Миршаймер заявил, что решение НАТО о приглашении Украины в альянс, принятое в 2008 году, стало катастрофой для блока. Он также назвал этот шаг Запада безумным.

Перед этим профессор раскрыл способ завершения конфликта на Украине. Миршаймер счел, что для этого Киеву необходимо стать нейтральным и разорвать связи с Вашингтоном.

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      Олег Давыдов
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