«Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» разгромно победил «Ростов» со счетом 5:1 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 36-й минуте счет сравнял нападающий Егор Голенков.

На 54-й минуте вновь вывел «Спартак» вперед хавбек Хесус Медина. Через шесть минут он сделал дубль, реализовав пенальти. На 76-й минуте отличился полузащитник Кристофер Мартинс Перейра. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Тео Бонгонда.

Таким образом, после 24 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. «Ростов» располагается на восьмом месте с 34 очками. Лидирует петербургский «Зенит», набрав 50 очков.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА, а «Ростов» также на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 25 апреля.