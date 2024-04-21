Ученые оценили опасность проседания грунта под городами Китая

Science: проседание грунта в городах Китая затронет до 128 миллионов жителей

Проседание грунта в городах Китая угрожает сотням миллионов жителей и повышает риск затопления в прибрежных населенных пунктах. Опасность проседания оценили ученые из Virginia Tech и Университета Восточной Англии в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые проанализировали спутниковые снимки 82 городов Китая с суммарным населением почти 700 миллионов человек. 45 процентов рассмотренных городских районов находятся в зоне оседания земли. Исследователи допустили, что к 2120 году площадь городов, которые находятся ниже уровня моря, утроится. Это затронет 55-128 миллионов жителей, поставит под угрозу инфраструктуру и здания, а также повысит риск затопления в прибрежных городах.

Отмечается, что в зоне риска находится Пекин и Тяньцзинь, а Шанхай, который остается крупнейшим городом Китая, за прошедшее столетие просел примерно на три метра. Особенно уязвимыми могут стать прибрежные города, поскольку просадка земли приводит к повышению уровня моря.

Авторы исследования считают, что просадка грунта связана с деятельностью человека, включая забор подземных вод. Например, в японских городах Осака и Токио остановили этот процесс в 1970-х. После этого просадка грунта прекратилась или значительно сократилась. Кроме того, на темпы просадки влияет вибрация от транспорта и строительство тоннелей. При этом естественные геологические процессы играют гораздо меньшую роль, чем деятельность человека. На это указывает, в частности, более быстрое проседание в районах метро или автомагистралей в Пекине.

Ранее в апреле журнал Science Advances писал, что ученые США и Китая обнаружили новое последствие изменение климата, которое выражается в замедлении волн тепла, распространяющихся по всей Земле.