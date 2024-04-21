Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на 2,1 миллиарда долларов

Минфин Южной Кореи: заключено соглашение с Украиной о предоставлении кредитов

Власти Украины и Южной Кореи заключили рамочное соглашение по предоставлению Киеву кредитов на 2,1 миллиарда долларов под низкие проценты. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на корейский Минфин.

Уточняется, что финансовые ведомства двух стран подписали документы в Вашингтоне. Этот шаг должен заложить правовую основу для кредитной помощи, уточнили в Минфине Южной Кореи.

В начале апреля стало известно, что Южная Корея выделит Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках нового пакета финансовой помощи. При этом министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль вновь подтвердил отказ страны от поставок Киеву летального оружия.