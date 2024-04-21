Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 21 апреля 2024Мир

Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на 2,1 миллиарда долларов

Минфин Южной Кореи: заключено соглашение с Украиной о предоставлении кредитов

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Власти Украины и Южной Кореи заключили рамочное соглашение по предоставлению Киеву кредитов на 2,1 миллиарда долларов под низкие проценты. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на корейский Минфин.

Уточняется, что финансовые ведомства двух стран подписали документы в Вашингтоне. Этот шаг должен заложить правовую основу для кредитной помощи, уточнили в Минфине Южной Кореи.

В начале апреля стало известно, что Южная Корея выделит Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках нового пакета финансовой помощи. При этом министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль вновь подтвердил отказ страны от поставок Киеву летального оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Футбольная команда девочек выиграла детский турнир среди мальчиков в Англии

      Стало известно о шоке в Белом доме из-за масштаба атаки Ирана по Израилю

      Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на 2,1 миллиарда долларов

      В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

      В Крыму на одном из кораблей отбили атаку ракеты

      Движение по Крымскому мосту восстановили

      Власти сообщили об освобождении из воды еще 928 домов в затопленном Орске

      Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности

      Рогов предрек масштабную провокацию Украины против России из-за США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше