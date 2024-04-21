В Германии оценили состояние оборонной промышленности

Bloomberg: конфликт на Украине сделал привлекательнее немецкий ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) ФРГ становится привлекательным сферой для работы на фоне увеличения объемов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая, а также на фоне конфликта на Украине. Об этом написало агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что раньше к немецким производителям оружия относились так же, как к «отраслям греха» — к табаку и казино, однако сейчас ситуация изменилась. В ОПК фиксируют приток рабочих и инженеров, которые раньше работали в автопромышленности.

Так, производитель датчиков для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) Hensoldt планирует нанять 700 новых сотрудников. «Мы извлекаем выгоду из проблем в других отраслях при наращивании нашей рабочей силы. Сегодня наш сектор больше не находится в грязном углу», — заявил бывший гендиректор компании Томас Мюллер.