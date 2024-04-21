В Греции прошла акция протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза

КПГ: возле Минобороны Греции прошел митинг против военных планов США, НАТО и ЕС

Возле здания Минобороны Греции прошла акция протеста против военных планов США, НАТО и Европейского союза (ЕС), об этом на своем сайте сообщила Компартия страны (КПГ).

Митинг начался в городе Марафоне, откуда ежегодно стартует забег на марафонскую дистанцию. К нескольким сотням демонстрантов по пути в Афины присоединились другие несогласные, колонна пополнилась до нескольких тысяч человек.

Мероприятие было приурочено ко Дню общенациональных антиимпериалистических действий. К массовому участию в Марафоне мира 21 апреля призвал сограждан Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE).

У здания Минобороны протестующие требовали выделить средства на здравоохранение и образование, а не на нужды НАТО, также митингующие призвали незамедлительно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Акции прошли и в других городах Греции.

24 марта в Сербии в годовщину начала интервенции НАТО в Югославию состоялся массовый митинг против альянса. Акция протеста прошла в центре Белграда.

