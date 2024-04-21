Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:17, 21 апреля 2024Мир

В Греции прошла акция протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза

КПГ: возле Минобороны Греции прошел митинг против военных планов США, НАТО и ЕС
СюжетПротесты в США

Фото: Unsplash.com

Возле здания Минобороны Греции прошла акция протеста против военных планов США, НАТО и Европейского союза (ЕС), об этом на своем сайте сообщила Компартия страны (КПГ).

Митинг начался в городе Марафоне, откуда ежегодно стартует забег на марафонскую дистанцию. К нескольким сотням демонстрантов по пути в Афины присоединились другие несогласные, колонна пополнилась до нескольких тысяч человек.

Мероприятие было приурочено ко Дню общенациональных антиимпериалистических действий. К массовому участию в Марафоне мира 21 апреля призвал сограждан Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE).

У здания Минобороны протестующие требовали выделить средства на здравоохранение и образование, а не на нужды НАТО, также митингующие призвали незамедлительно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Акции прошли и в других городах Греции.

24 марта в Сербии в годовщину начала интервенции НАТО в Югославию состоялся массовый митинг против альянса. Акция протеста прошла в центре Белграда.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В новый пакет военной помощи Киеву вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Когда США планируют передать их Украине?

      В Подмосковье загорелось производственное здание

      Филиппины получили российско-индийские ракеты

      «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-класико»

      Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины

      Девушки ведут здоровый образ жизни и показывают в соцсетях естественную красоту. Почему это лицемерно и даже губительно?

      Журналист подтвердил захват российскими военными Leopard 2

      Аналитик заявил о прорыве украинской обороны в центральном Донбассе

      Стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину

      На Украине объяснили отправку повесток умершим людям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше