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21:06, 21 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

«Зеркало недели»: в Харькове прогремел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram со ссылкой на местные каналы.

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в сообщении.

Также канал сообщал о приближающихся к городу ракетах. В области объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот день «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе. В 13:14 в Одесской области также была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на одном из объектов портовой инфраструктуры. Возгорание началось после удара по Одесской области.

Также украинское издание «24-й канал» сообщало о нескольких взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

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      Даниил Иринин
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