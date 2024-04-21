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09:53, 21 апреля 2024Россия

Власти сообщили об освобождении из воды еще 928 домов в затопленном Орске

Власти Оренбургской области: в Орске от воды освободились еще 928 домов

Фото: Stringer / Reuters

В затопленном Орске Оренбургской области от воды освободились еще 928 домов вместе с приусадебными участками, уровень реки Урал в районе города опустился до отметки 509 сантиметров. Об этом сообщили в правительстве региона, передает в воскресенье, 21 апреля, РИА Новости.

Уточняется, что критический уровень воды в реке в этом районе составляет 700 сантиметров.

Ранее строительные комиссии в Орске оценили число пострадавших от наводнения домов. Уточнялось, что специалисты обследовали 1,9 тысячи домов.

Перед этим стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Перебои наблюдались почти во всех районах города.

Также в городе временно отсутствовало электричество. 20 апреля подачу энергии возобновили в 291 многоквартирном доме.

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      Игорь Дмитров
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