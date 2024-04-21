Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:04, 21 апреля 2024Ценности

Врачи со скепсисом отнеслись к тренду на антивозрастные трубочки для напитков

Кадр: @bigg_sal

Молодежь задала тренд на антивозрастные трубочки для напитков и нарвалась на критику со стороны врачей. Соответствующий материал опубликован на New York Post.

Речь идет о пластиковых трубочках, которые выполнены в виде крючка. По мнению блогерш, их форма позволяет меньше сжимать губы, тем самым уменьшая риск возникновения морщин. Ролики, посвященные данным трубочкам, собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе на платформе TikTok.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Однако медики со скепсисом отнеслись к новой тенденции, обратив внимание на то, что не существует научных доказательств действенности упомянутого метода. «Вам придется очень часто пить через обычную соломинку, чтобы это способствовало образованию периоральных морщин. А действенность новых трубочек не подтверждена», — заявила доктор Лия Тоттон.

В августе 2023 года косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой. Там уже третий день пылает пожар

      Врачи со скепсисом отнеслись к тренду на антивозрастные трубочки для напитков

      На трассе в российском регионе перевернулся автобус с 50 пассажирами

      В ФРГ высказались о новом пакете помощи Украине

      Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

      Полковник высказался об опасности готовящихся к передаче Украине ракет ATACMS

      В пакет помощи Киеву войдут ракеты ATACMS

      На Украине Маска обвинили в отсутствии логики

      Гоночная машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях

      Открывшие огонь по полицейским военнослужащие ВСУ рассказали о мотиве нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше