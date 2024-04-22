Домохозяек призвали высыпать соль в слив раковины

«БелНовости»: избавиться от засора в раковине удастся с помощью соли и соды

Избавиться от засора в раковине удастся, высыпав соль в слив. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали перед проведением процедуры полностью удалить воду из раковины, чтобы она не помешала проникновению средства, после чего смешать соль и соду, взятую в равных пропорциях, и отправить в слив. Затем они рекомендовали взять стакан горячей воды и отправить вслед за очищающим средством, а еще примерно через час влить туда чайник кипятка.

Эксперты заверили, что в большинстве случаев этот способ помогает эффективно растворить грязь и жир и за счет этого решить проблему засора. Они также отметили, что время от времени можно засыпать в слив соду в качестве профилактики.

Ранее в апреле домохозяйкам рекомендовали положить в унитаз ложку соли, чтобы избавиться от грязи и налета.