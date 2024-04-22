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21:45, 22 апреля 2024Мир

Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

Дуда: никаких решений о размещении ядерного оружия в Польше еще не принято

Фото: Yves Herman / Reuters

Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия не принималось. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что участие Польши в программе НАТО по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing было только предметом обсуждения с партнерами по Североатлантическому альянсу. Дуда добавил, что данная тема периодически появляется на его встречах с лидерами блока.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

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      Марина Совина
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