Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

Дуда: никаких решений о размещении ядерного оружия в Польше еще не принято

Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия не принималось. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что участие Польши в программе НАТО по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing было только предметом обсуждения с партнерами по Североатлантическому альянсу. Дуда добавил, что данная тема периодически появляется на его встречах с лидерами блока.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.