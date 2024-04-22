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10:23, 22 апреля 2024Мир

ЕС пообещал поискать системы ПВО для Украины

Боррель: министры ЕС будут искать системы ПВО для Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На предстоящем саммите в Люксембурге министры Европейского союза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Посмотрим, что страны ЕС смогут найти, чтобы поставить, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у стран — членов ЕС. Мы запросили все страны поискать системы ПВО и боеприпасы», — заявил он.

Боррель призвал страны Европы «поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков», сравнив системы ПВО без ракет с «ружьем без патронов».

Ранее сообщалось, что правительство Германии оказывает давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы они поставляли системы и компоненты ПВО для Украины. Также стало известно об аналогичном давлении на Грецию и Испанию.

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