Обнаружена убивающая галактики газовая структура

MNRAS: обнаружен гасящий галактики гигантский отток газа

Фото: ESO / A. Watts et al

Международная группа ученых обнаружила гигантский отток газа в галактике NGC 4383, находящейся в скоплении Девы на расстоянии около 54 миллионов световых лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи получили изображение структуры из ионизированного газа в галактике с разрешением 100 парсек (326 световых лет). Отток длиной 19 тысяч световых лет стал результатом активного звездообразования в центральных областях NGC 4383, в результате чего было выброшено большое количество водорода и тяжелых элементов, в том числе кислорода, азота и серы. Общая масса газа оценивается в 50 миллионов солнечных масс.

Известно, что оттоки газа играют важную роль в эволюции галактик. Газ, выброшенный звездными взрывами, загрязняет межзвездную среду внутри галактик и может попадать в межгалактическую среду, где уже не может служить сырьем для новых звезд. Предполагается, что гигантские оттоки способны «убивать» галактики, которые в результате теряют способность образовывать звезды и постепенно угасают.

Выбросы в NGC 4383 имеют среднюю скорость 210 километров в секунду с максимумом в 300 километров в секунду. Авторы отмечают, что эти значения согласуются с теоретическими предсказаниями на основе видимой звездной массы галактики и темпов звездообразования. Ежегодно через отток проходит масса, равная массе 1,9 миллиона Солнц.

Детализированная карта галактики была построена благодаря данным, полученным в рамках астрономической программы MAUVE (MUSE and ALMA Unveiling the Virgo Environment). MAUVE задействует спектрограф MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленный на Очень большом телескопе (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории в Чили, а также комплекс радиотелескопов ALMA. Программа нацелена на изучение роли оттоков газа в угасании галактик.