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09:21, 22 апреля 2024Бывший СССР

Глава украинской разведки предрек тяжелую ситуацию для Киева

Глава ГУР Буданов: Украину ждет довольно тяжелая ситуация в ближайшее время

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина столкнется с тяжелой ситуацией в ближайшее время. Это предрек руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «BBC Украина».

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. (…) Проблемы с середины мая будут», — сказал он. При этом, как утверждает Буданов, ситуация не является катастрофической. Глава ГУР уточнил, что трудный период для Украины может быть и в начале июня.

Ранее министры иностранных дел государств «Большой семерки» (G7) заявили, что украинский конфликт можно завершить уже сегодня. Для этого, по их мнению, Россия должна покинуть территории, которые западные страны считают принадлежащими Украине.

22 апреля украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что произойдет при поражении Киева в конфликте. По его словам, в таком случае Россия начнет конфликт с Балтийскими странами.

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      Кристина Есикова
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