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23:47, 22 апреля 2024Спорт

«Интер» в дерби с «Миланом» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии

«Интер» победил «Милан» и досрочно завоевал титул чемпиона Италии

Фото: IMAGO/Fabrizio Carabelli/IPA Spo / Global Look Press

«Интер» на выезде победил «Милан» в дерби в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 22 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Франческо Ачерби и Маркус Тюрам, у хозяев гол на счету Фикайо Томори. В концовке встречи арбитр удалил с поля троих человек: красные карточки получили игроки «Милана» Тео Эрнандес и Давиде Калабрия, а также футболист «Интера» Дензел Думфрис.

Лидер серии А «Интер» набрал 86 очков и досрочно обеспечил себе чемпионство. Идущий вторым «Милан» за пять туров до конца турнира отстает от черно-синих на 17 очков.

«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и обошел «Милан», который 19 раз завоевывал титул. Лидером по этому показателю является «Ювентус», туринцы побеждали в первенстве страны 36 раз.

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      Алексей Гусев
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