Экс-участница популярного шоу на «Пятнице!» рассказала о конфликте с ведущим

Экс-участница шоу «Кондитер» Синицкая заявила о конфликте с ведущим Агзамовым

Член жюри четвертого сезона популярного шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!» Марина Синицкая заявила о конфликте с ведущим программы Ренатом Агзамовым. Подробностями она поделилась в разговоре с порталом «Страсти».

Синицкая рассказала, что во время съемок «Кондитера» она подружилась с Агзамовым и второй ведущей шоу Ольгой Вашуриной. «Во время съемок и работы в кадре в этом трио я почувствовала настоящую химию, которая так важна между ведущими. Нам было весело, кайфово, мы постоянно шутили и смеялись», — вспомнила она.

Однако, по словам экс-участницы проекта, их отношения испортились, когда она предложила сделать ее третьей постоянной ведущей «Кондитера». «Вмешались злые языки, которые все исковеркали и использовали историю против меня. Мне полностью были закрыты двери на "Пятницу!"», — пожаловалась она.

Синицкая добавила, что после случившегося пыталась поговорить с Агзамовым, но он отказался идти с ней на контакт.

Ранее Агзамов раскрыл изнанку шоу «Кондитер. Дети». Ведущий рассказал, что дети, которые принимают участие в передаче, не боятся камер и конкуренции, однако в случае проигрыша некоторые из них плачут.