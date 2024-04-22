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18:54, 22 апреля 2024Путешествия

Медведь напал на туристку у популярной достопримечательности Румынии

Digi 24: медведь напал на туристку у плотины Видрару в Румынии

Фото: mana5280 / Unsplash

Медведь напал на туристку у популярной достопримечательности Румынии — плотины Видрару. Об этом пишет местное издание Digi 24.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, в румынском городе Арджеш. Опасный хищник напал на 72-летнюю путешественницу и укусил ее в правую руку. Женщину пришлось госпитализировать.

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Как сообщает источник, на место происшествия приехали бригады медиков и жандармерии. Отмечается, что иностранка была в сознании и смогла общаться со спасателями на английском языке. Власти выпустили предупреждение для местных жителей об опасности.

В начале апреля в Северной Македонии медведь, который три года преследовал сельского жителя и ел его коров, наконец напал на него самого. Мужчине удалось отбиться от дикого животного ногами.

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      Марина Черняк
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