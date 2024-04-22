Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов

Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший уровень, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат на оборону вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Расходы на оборону у США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У России этот показатель составил 109 миллиардов долларов — на 24 процента больше по сравнению с 2022 годом. Украина расположилась на восьмой строчке с показателем в 64,8 миллиарда долларов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам Североатлантического альянса следует выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. «Киеву нужно еще больше оружия», — отметил он.