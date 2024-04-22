Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:35, 22 апреля 2024Экономика

Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов

Фото: Unsplash

Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший уровень, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат на оборону вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Расходы на оборону у США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У России этот показатель составил 109 миллиардов долларов — на 24 процента больше по сравнению с 2022 годом. Украина расположилась на восьмой строчке с показателем в 64,8 миллиарда долларов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам Североатлантического альянса следует выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. «Киеву нужно еще больше оружия», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

      В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

      Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

      Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

      София Вергара показала архивное фото в бикини

      Стало известно о планах еще одной страны запустить карты «Мир»

      Девушка ушла из дома на ночь и по возвращении испугалась

      В США назвали основную проблему Запада для Украины

      Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

      В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше