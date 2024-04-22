На Украине заявили невозможности американской помощи остановить Россию

FT: на Украине заявили, что помощь США не сможет остановить Россию

Украинские чиновники и военнослужащие Вооруженных сил республики (ВСУ) не верят, что помощь от США сможет остановить наступление России, пишет Financial Times (FT).

Один из высокопоставленных украинских источников на условиях анонимности рассказал FT, что американская помощь «поможет замедлить российское наступление, но не остановит его».

«Такой крупный пакет помощи может оказаться последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи для Украины будут намного меньше по размеру», — сказал бывший украинский офицер.

Украинские военнослужащие офицеры на передовой рассказали изданию, что они едва держались под российскими атаками, на которые они не могли ответить тем же из-за недостатка боеприпасов. По их словам, Россия стремится захватить Часов Яр, контроль над которым откроет путь к близлежащим стратегическим городам и даст плацдарм для новых наступлений.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что одобрение Конгрессом США выделения Украине помощи почти на 61 миллиард долларов даст Киеву передышку, но ускорит наступление России.