На Западе признали отставание от России в сфере вооружений

Аналитик The Telegraph Саттон призвал Запад поучиться у РФ в применении оружия

Вооруженные силы России существенно превосходят возможности военно-промышленного комплекса стран Запада. Об этом написал аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты The Telegraph.

Саттон признал отставание западных стран от России в сфере вооружений и призвал государства поучиться у Москвы в этой области. «Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно при должном количестве», — отметил он.

Эксперт отметил, что российские военные улучшают оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения точных ударов. Это помогло бойцам достичь успехов в продвижении на разных участках фронта на Украине. Саттон подчеркнул, что оружие становится эффективным, когда военные умеют адаптироваться к ситуации и оперативно принимать нужные решения.

Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты важных объектов от атак дронов «Пятница». Ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

