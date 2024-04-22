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22:00, 22 апреля 2024Экономика

Названы простые способы избавления от неприятного запаха в туалете

«БелНовости»: избавиться от неприятного запаха в туалете удастся с помощью соды

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Избавиться от неприятного запаха в туалете удастся с помощью соды. Простые способы борьбы с ним назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали в первую очередь при уборке локально нанести на желтые пятна, известковый налет и мочевой камень на поверхности унитаза соду и уксус. Затем они предложили поставить в туалете миски с содой или предварительно растолченными таблетками активированного угля, которые эффективнее всего поглощают неприятные запахи. Кроме того, эксперты порекомендовали налить небольшое количество шампуня, геля для душа или жидкого мыла в емкость, в которую ставится туалетный ершик — за счет этого после каждого его использования в санузле будет стоять приятный аромат.

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      Полина Кислицына
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