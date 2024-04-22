Появились кадры с российским роботом с комплексом РЭБ на позициях ВСУ

Появилось видео с российским роботом с комплексом РЭБ в тылу ВСУ в Часовом Яре

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили на своих позициях российского робота, оснащенного комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кадры с устройством появились в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Видео с российским роботом в украинском тылу было снято в Часовом Яре. На кадрах запечатлена небольшая платформа зеленого цвета на гусеницах. У нее также можно заметить две антенны.

Автор видео за кадром сообщает, что такие роботы могут незаметно пробираться в украинский тыл, прятаться и включать систему РЭБ для подавления беспилотников и систем противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее на Украине заявили о продвижении российских военных к Часовому Яру. По словам офицера нацгвардии страны Владимира Черняка, этому в том числе способствуют постоянные удары российской авиации.