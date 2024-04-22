В Германии начали проверку компании Knauf из-за связи с Мариуполем

Прокуратура ФРГ начала проверку против компании Knauf из-за строек в Мариуполе

Производителем строительных материалов Knauf заинтересовались в Германии из-за возможных связей со стройками в Мариуполе. Соответствующую проверку начала прокуратура немецкого города Вюрцбурга, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

Он подчеркнул, что проверка скорее проводится для подтверждения или опровержения начального подозрения. В свою очередь в комментарии Die Welt представитель прокуратуры отметил, что подозрений в отношении сотрудников компании Knauf пока нет.

Ранее сегодня немецкая компания объявила, что «на фоне текущих событий» намерена передать весь бизнес в России местному менеджменту. Сделка пока не согласована с правительственной комиссией, что является обязательным условием продажи. Однако известно, что Knauf хочет избавиться от всех подразделений — от добычи до производства и сбыта.

Скандал вокруг производителя стройматериалов связан с публикацией издания Monitor, которое выяснило, что продукция Knauf используется на стройках Мариуполя. Она видна как непосредственно на стройплощадках на видео, так и подтверждается документами.

В компании утверждают, что не имели прямых контактов с этими покупателями, продукция могла дойти к ним через множество дилеров. Тем не менее информация подтолкнула Knauf спустя 31 год после начала работы в России искать способы выйти.

В конце ноября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило о внесении Knauf в список «спонсоров войны». Поводом для этого стали налоги в российский бюджет и «содействие мобилизации» в России.