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17:59, 22 апреля 2024Россия

Путин подписал закон о едином реестре адвокатов

Президент России Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации». Он предусматривает создание единого информационного ресурса, содержащего сведения обо всех российских адвокатах.

Помимо этого уточняются основания для лишения адвокатского статуса. Согласно новой редакции закона, его могут потерять адвокаты, уехавшие из страны более чем на год по причинам, не связанным с состоянием здоровья или иным уважительным причинам.

Ранее российским адвокатам дали право выступать вместо призывников в военкоматах.

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      Алан Босиков
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