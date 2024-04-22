Путин заявил о желании побыть студентом

Президент Путин заявил, что ему хотелось бы побыть студентом

Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы побыть студентом. Слова главы государства приводит Telegram-канал радиостанции «Маяк».

Так президент ответил на вопрос, поехал бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), если был бы студентом.

«Мне бы очень хотелось быть студентом и, если бы был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — сказал Путин.

Ранее студент из Уганды обратился к Владимиру Путину во время Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и заявил, что хотел бы стать его сыном. «Я так бы хотел стать вашим сыном от Африки. Потому что вы были моим наставником, господин президент», — объяснил свое стремление мужчина.