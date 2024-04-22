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12:52, 22 апреля 2024Бывший СССР

Раскрыты новые детали расстрела военными полицейского на Украине

Украинских военных отца и сына задержали за расстрел полицейского на блокпосту

Фото: Stanislavskyi / Shutterstock / Fotodom

Украинских военных Валерия и Виталия Василаков задержали после расстрела полицейского на блокпосту в Винницкой области. Об этом сообщило издание Oboz.ua со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

В ходе расследования было найдено оружие, из которого, вероятно, и был открыт огонь по полицейским. В машине подозреваемые перевозили боеприпасы и гранаты.

Отцу и сыну Василакам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за убийство, дезертирство и незаконное использование оружия и взрывоопасных веществ. Также им сообщили об обвинении в дезертирстве с оружием, совершенным в условиях военного положения. Решение об аресте подозреваемых еще не принято.

Стрельба на блокпосту в Винницкой области Украины произошла 20 апреля. Каксообщалось, военные открыли огонь по полицейским, чтобы избежать проверки документов и покинуть страну. Один полицейский не выжил, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Василаков задержали 21 апреля в Одесской области.

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      Илья Таксюр
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