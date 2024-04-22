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22:28, 22 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности навоза

Агроном Воробьев: в свежем навозе могут содержаться бычий цепень и сальмонелла
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В свежем навозе может находиться большое количество различных болезнетворных бактерий. О его возможной опасности для жизни предупредил агроном Михаил Воробьев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, свежий навоз часто вывозят и сваливают в овраг, после чего он может попадать в реки, озера и пруды. Он отметил, что человек может заразиться, глотнув воды при купании в реке или в случае, если вода попадет в глаза. «С фекалиями выходят различные болезнетворные бактерии: и бычий цепень, и сальмонелла, и бог знает что. Иногда свежий навоз просто куда-то сваливают или вывозят в овраг. Идут талые воды, и все выносится в реки, озера, пруды. Если навоз не перепревший, все вредные организмы могут попасть в организм человека, если, например, это попало в речку. Это опасно для жизни», — поделился информацией Воробьев.

Агроном убежден, что штрафы до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом затрагивают не дачников, а крупных производителей — в основном тех, кто разводит свиней и кур. Он подчеркнул, что свежий навоз является довольно опасной субстанцией и добавил, что производителям необходимо продумать, куда они будут девать отходы, поскольку навоз для удобрений должен простоять два-три года и за это время превратиться в перегной — тогда в нем погибают все болезнетворные возбудители болезни.

Ранее в этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому за неправильное обращение с навозом, в случае, если это привело к возникновению эпидемии, полагается штраф до 600 тысяч рублей.

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      Полина Кислицына
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