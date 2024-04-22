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16:55, 22 апреля 2024Экономика

Россияне бросились скупать необычные квартиры

Эксперт Коноваленко: россияне заинтересовались жильем с окнами на три стороны
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне начали интересоваться жильем с необычными планировками. Об этом Life рассказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

Из наиболее привлекательных редких форматов жилья — квартиры с окнами на три стороны, с угловым остеклением или окнами в ванной, а также с террасами и патио. Это наиболее ликвидные проекты — они позволяют жильцам реализовать интересные дизайн-проекты, красиво обустроить дополнительные функциональные пространства и внести элемент загородной жизни в городскую среду.

По словам руководителя управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизаветы Родиной, в настоящее время спрос на квартиры с необычными планировками и дополнительными опциями составляет 60 процентов против 32 процентов в квартирах без них. При этом она отметила, что нестандартные форматы квартир, как правило, имеют более высокую цену — иногда с разницей около 10–15 процентов. По наблюдению эксперта, россияне в основном интересуются жильем с мастер-спальнями с санузлом, угловым остеклением в гостиных, ⁠французскими балконами и террасами и окнами в ванной.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали рынок и пришли к выводу, что самая бюджетная «однушка» в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. Жилье площадью 31 квадратный метр в пятиэтажном доме располагается в Пресненском районе города.

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      Мария Черкасова
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