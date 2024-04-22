Россиянин и женщина с бейсбольной битой устроили беспорядки в больнице Пхукета

The Phuket News: россиянин с битой устроил беспорядки в больнице Пхукета

Россиянин отказался оплатить медицинские счета в больнице Пхукета и устроил там беспорядки. Об этом сообщает издание The Phuket News.

По данным источника, 17 апреля 48-летний Сергей Ч. прошел курс лечения в государственной клинике на курорте и ушел, не оплатив счета на сумму 8,4 тысячи батов (около 21 тысячи рублей). Через день россиянин вернулся туда, чтобы снова обратиться к врачам, и его попросили внести деньги за услуги.

Мужчина отказался и начал угрожать персоналу больницы. Уточняется, что с Сергеем Ч. была женщина с бейсбольной битой. По словам одной сотрудницы клиники, россиянин хотел напугать ее, «вел себя как мафия и утверждал, что владеет бизнесом на Пхукете и знает влиятельных людей».

В результате на место происшествия прибыли полицейские, которые задержали Сергея Ч., доставили его в участок и обязали оплатить счета. Не уточняется, выдвинули ли против россиянина и его спутницы какие-либо обвинения.

Ранее российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на Пхукете. «Только антибиотики спасли. Еле выкарабкались», — рассказала одна из отдыхающих.