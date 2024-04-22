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15:19, 22 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин получил пять лет принудительных работ по делу о фейках о ВС России

Москвич Коховец получил 5 лет принудительных работ после уличного опроса

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении москвича Юрия Коховца, признав его виновным в распространении фейков о Российской армии после уличного опроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Елену Шереметьеву.

Мужчина получил пять лет принудительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Ранее прокуратура запросила для москвича 5,5 года лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после уличного опроса, который проводило «Радио Свобода» (признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов) в июле 2022 года.

Ранее дело за повторное неисполнение требований к иноагентам возбудили против журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

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