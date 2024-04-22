Россиянка описала отдых в Турции фразой «плесень в санузле, скудное питание»

Российская туристка побывала на турецком курорте Мармарис и пожаловалась на плесень в санузле, скудное питание и отсутствие развлечений. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она отдыхала в четырехзвездочном отеле Pineta Club на Эгейском побережье. Ей достался номер в пятиэтажном корпусе с видом на помойку. «Мебель старая и обшарпанная. В санузле пахло сыростью, местами видна плесень, постоянно текла вода в унитазе (сколько мы ни обращались, номер не поменяли и унитаз не починили)», — возмутилась путешественница.

Кроме того, россиянке не понравилось питание в ресторане. «Оно в отеле стандартное и довольно-таки скудное для "четверки": курица, тушеная рыба, соевое мясо, небольшой выбор гарниров, салатов и фруктов», — такой фразой описала она свой опыт.

Туристка также осталась недовольна отсутствием анимационных программ на территории отеля. «Вечерних шоу нет, туристы предоставлены сами себе, но мы прекрасно это понимали, когда собирались в Мармарис. Все развлечения — за территорией отеля, на улице баров», — пояснила читательница издания.

Она также отметила, что в целом осталась довольна Эгейским побережьем и Мармарисом, но не будет рекомендовать отель Pineta Club другим путешественникам.

В феврале другая россиянка побывала в городе Гереме в исторической области Каппадокия в Турции и описала поездку фразой «просто ждала, когда тур закончится». Полет на воздушном шаре ей не понравился из-за толпы китайский туристов, с которыми она находилась в одной корзине.