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14:43, 22 апреля 2024Экономика

Россиянка «сдавала» людям квартиру и пропадала с деньгами

Жительница Горнозаводска «сдавала» людям квартиру и пропадала с деньгами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница села Горнозаводск Сахалинской области «сдавала» людям квартиру и пропадала с деньгами. Внимание на ситуацию обратили на сайте управления МВД по региону.

28-летняя девушка, владеющая квартирой в Южно-Сахалинске, периодически сдавала ее в аренду. В конце 2023 года она решила вновь разместить в интернете объявление о сдаче этого жилья. Вскоре на него откликнулась женщина, которая стала переписываться с собственницей в мессенджере. Они договорились, что будущий арендатор в течение ближайших нескольких дней переведет владелице квартиры депозит за аренду. При этом собственница не собиралась фактически сдавать ее, а лишь хотела получить от женщины деньги. После того как потерпевшая перевела ей последнюю часть суммы, девушка перестала отвечать и затем заблокировала потенциальную съемщицу. Позже аналогичным образом жительница Горнозаводска похитила деньги еще у двух жителей региона.

Общая сумма нанесенного ущерба составила примерно 46 тысяч рублей. Против россиянки возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), которое направили в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

Ранее в апреле стало известно, что 78-летняя жительница Петербурга осталась без квартиры и пяти миллионов рублей после разговора с мошенниками.

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      Полина Кислицына
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