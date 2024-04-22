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18:51, 22 апреля 2024Экономика

Российский банк решил добиться в суде разблокировки активов

Абсолют Банк объяснил иск к немецким банкам стремлением разблокировать активы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Абсолют Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к немецким Commerzbank AG и JP Morgan и их структурам в России с требованием взыскать 1,92 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В самой кредитной организации назвали обращение одним из возможных способов добиться разблокировки замороженных активов. Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлекут к процессу в качестве третьего лица.

Ранее иск к этим же банкам подала УК «Альфа-Капитал», требующая взыскать 68,1 миллиона евро ущерба. В организации сообщили, что речь идет о деньгах ее клиентов, которые, после того как НРД попал под санкции Евросоюза, оказались заморожены.

Основанный в 1993 году российской инвестиционной и девелоперской группой «Абсолют» банк является участником системы страхования вкладов и входит в топ-40 крупнейших российских банков по размеру активов и величине капитала. В ноябре 2023 года в отношении организации были введены блокирующие санкции США.

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