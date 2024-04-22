Российский танк уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой

Российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил позиции и технику ВСУ под Авдеевкой

Министерство обороны России сообщило об уничтожении позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, передает РИА Новости.

«Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что координаты цели были получены с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого российские бойцы успешно поразили цели с расстояния до 10 километров.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса, которая является для них «самым важным и чувствительном местом». По его мнению, в настоящее время российские военные занимают более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.