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05:45, 22 апреля 2024Бывший СССР

Российский танк уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой

Российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил позиции и технику ВСУ под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об уничтожении позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, передает РИА Новости.

«Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что координаты цели были получены с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого российские бойцы успешно поразили цели с расстояния до 10 километров.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса, которая является для них «самым важным и чувствительном местом». По его мнению, в настоящее время российские военные занимают более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.

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      Марина Совина
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