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15:17, 22 апреля 2024Наука и техника

С Восточного допустили пуски возвращаемой ракеты «Корона»

Борисов: с космодрома Восточный возможны пуски возвращаемой ракеты «Корона»

Изображение: LightLinAl / Wikimedia

С космодрома Восточный возможны пуски возвращаемой ракеты «Корона» разработки Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева, допустил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что в будущем, возможно, мы "приземлим" туда и "Корону" — это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева», — сказал руководитель на открытии совместной программы предварительной подготовки космонавтов Московского авиационного института (МАИ) и Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

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В августе 2023-го агентство со ссылкой на материалы ГРЦ Макеева сообщило, что российская многоразовая ракета «Корона» сможет находиться на околоземной орбите до десяти суток.

В феврале того же года генеральный директор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь рассказал, что в 2023 году Россия начнет создание ракеты космического назначения «Корона».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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