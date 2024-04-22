СК возбудил дело после попытки переехать на тракторе Героя России

В Подмосковье возбудили второе дело после избиения Героя России

В Подмосковье возбудили второе уголовное дело в отношении гражданина Армении, подозреваемого в избиении 69-летнего Героя России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Мужчине вменяется статья 213 («Хулиганство») УК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемый переехал на тракторе и избил местного жителя, который является Героем России. Причиной конфликта послужило замечание со стороны потерпевшего о неправомерном нахождении трактора на участке.

Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о побоях. Он находится под подпиской о невыезде.

Об инциденте стало известно ранее, 22 апреля. Выяснилось, что потерпевший подвергался нападению со стороны мигрантов в апреле прошлого года, однако уголовное дело тогда так и не было возбуждено.