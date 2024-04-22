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17:46, 22 апреля 2024Силовые структуры

Следователи установили седьмого фигуранта дела о расправе над байкером в Москве

Седьмой фигурант дела об убийстве байкера в Москве находится в розыске

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Установлен еще один фигурант дела о расправе над байкером в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в суде.

Подозреваемый находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют шесть человек. Им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся с места преступления, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

Молодого человека арестовали до 18 июня. Также в СИЗО уже отправили его родственников — Нахида Гусейнова и Бахтияра Аббасова.

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      Илона Палей
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