Стала известна причина удара Израиля по Ирану

FP: Израиль нанес удар по Ирану, так как страны находятся в состоянии конфликта

Израиль нанес удар по Ирану, так как страны продолжают находиться в состоянии конфликта. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

По мнению издания, причин, по которым Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, было множество. «Но есть одна хорошая и всеобъемлющая причина: Израиль и Иран по-прежнему находятся в состоянии войны, которая будет продолжаться и сегодня. Пока конфликт продолжается, оперативная логика этого конфликта будет способствовать его эскалации», — говорится в тексте.

Еще одной причиной, пишет журнал, является заинтересованность в конфликте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он, как считают иранские чиновники, таким образом хочет «восстановить свой имидж внутри страны или по крайней мере продлить политическую расплату за катастрофу 7 октября и в процессе увеличить свои шансы на политическое выживание».

19 апреля телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Агентство Reuters передало слова иранского чиновника, который заявил, что страна не располагает данными об источнике инцидента, а также не собирается немедленно наносить ответный удар.