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09:28, 22 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны

Герой России Умаев: задачи в зоне СВО выполняются с оглядкой на FPV-дроны

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские бойцы выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО) с оглядкой на применение FPV-дронов. Об этом ТАСС стало известно от начальника инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Героя России Залибека Умаева.

По словам полковника, появление FPV-дронов сказалось на тактике боевой работы, в том числе инженерных подразделений. «Если раньше ты мог устанавливать заграждения в любое время суток, то теперь выполнение всех задач осуществляется уже с оглядкой на появление FPV-средств», — сказал Герой России.

Умаев добавил, что при подготовке к контрнаступлению инженерные подразделения работали обычно с 3 до 5 утра, когда «ночной беспилотник уже не может работать, а дневному еще рано работать».

Также Герой России заявил, что за почти шесть месяцев операции Вооруженные силы Украины не добились значимых результатов. По его словам, украинские военные бросили лучшие образцы западной техники. Умаев напомнил, что были представлены кадры, на которых горят танки Leopard и БМП Bradley.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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