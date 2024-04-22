Ученый раскрыл секрет маленьких пенисов у греческих статуй

Ученый объяснил, почему у статуй из Древней Греции маленькие пенисы. Об этом пишет New York Post.

Ответ на этот вопрос дал историк Пол Кристал, который изучает стандарты сексуальности и красоты в Древней Греции. Его исследование прочла и распространила пользовательница TikTok Руби Рейн. Ролик стал вирусным.

«Маленький пенис соответствовал греческим идеалам мужской красоты. Это был знак высочайшей культуры и образец цивилизации. Напротив, развратные и отрицательные персонажи мифов изображались с очень большими, возбужденными гениталиями, иногда почти такими же длинными, как их туловище, — написал ученый.

Согласно исследованию Кристал, большие пенисы были вульгарными и выходили за рамки культурной нормы, это был признак варварства.

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