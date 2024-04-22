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12:43, 22 апреля 2024Бывший СССР

Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

SIPRI: Украина стала мировым лидером по росту военных расходов относительно ВВП

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина стала мировым лидером по росту военных расходов относительно ВВП в 2023 году, увеличив расходы до 37 процентов от ВВП. Об этом сообщается в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что Украина переместилась с 11-го места по военным тратам в 2022 году на восьмое место в 2023 году. При этом расходы в абсолютных показателях выросли на 51 процент до 64,8 миллиарда долларов. Это составляет 2,7 процента от общемировых военных расходов.

Также эксперты подчеркивают, что за период с 2014 года военные расходы Украины выросли на 1272 процента. Для сравнения, Россия увеличила военные расходы в 2023 году только на 1,2 процента от ВВП.

Ранее SIPRI сообщил, что мировые траты на оборону достигли рекордных 2,443 триллиона долларов. Расходы на оборону у США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли.

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      Юрий Леонов
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