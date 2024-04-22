В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков заявил о включении в Белгороде сигнала ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков рекомендовал им пройти в помещения со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — подчеркнул белгородский губернатор.

До этого стало известно о сбитом в Белгородской области беспилотнике.

Тогда один из разгонных блоков устройства упал по дворе жилого дома, при этом никто не пострадал. Сведений о значительных разрушениях не поступало.

20 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области.