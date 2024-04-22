В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

В кабине пилотов летевшего из Англии в Германию самолета произошло задымление

В кабине пилотов самолета британской авиакомпании Easyjet, следовавшего из Англии в Германию, произошло задымление в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Бирмингема в Берлин Airbus 17 апреля. О причине задымления не сообщается. По данным источника, случившееся побудило экипаж пойти на вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в немецком Ганновере. Отмечается, что пассажиров доставили в Берлин на автобусе.

Ранее молния ударила в самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines. Инцидент произошел с летевшим из Вены в Неаполь лайнером спустя примерно 40 минут после начала рейса. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры.