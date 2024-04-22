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12:14, 22 апреля 2024Россия

В Кремле заявили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Песков: динамика в зоне СВО всем понятна, помощь США не изменит ситуации

Фото; Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшают позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам Пескова, динамика в зоне боевых действий сейчас «абсолютно понятна».

Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украины, в который, в частности, вошло дальнобойное оружие. Это не позволит изменить ход военных действий в зоне проведения СВО, отметил представитель Кремля.

Ранее в Госдуме назвали одну особенность нового пакета военной помощи Киеву. Депутат Алексей Говырин заявил, что большая часть предусмотренных проектом средств останется в Америке. Ситуацию с выделением финансирования Украине парламентарий назвал «круговоротом денег в собственном кармане» США.

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      Алан Босиков
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