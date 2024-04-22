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05:08, 23 апреля 2024Путешествия

В посольстве пообещали разобраться с недопуском россиян на рейсы в Мексику

Посольство: занимаемся случаями недопуска россиян на рейсы в Мексику

Фото: Axel Hid/dpa/Global Look Press

Посольство России в Мехико сообщило, что занимаемся случаями недопуска россиян на рейсы в Мексику, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Земский.

«В последнее время возросло количество подобных ситуаций. Однако стоит учитывать, что это касается не только российских граждан», — поведал Земский. По его словам, власти ужесточают контроль за пограничным контролем для иностранцев, так как многие прилетают с Мексику с целью проникнуть через границу в США.

В частности, на свои рейсы в Латинскую Америку некоторых россиян не допускает компания Turkish Airlines. В российском посольстве в Анкаре посоветовали россиянам оценить необходимость использования этого перевозчика.

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      Марина Совина
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