Посольство посоветовало россиянам оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Посольство: россиянам нужно оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Посольство России в Анкаре посоветовало россиянам оценить необходимость полетов рейсами компании Turkish Airlines, передает РИА Новости. Так там прокомментировали сообщения о том, что турецкий перевозчик снимает россиян с полетов в Латинскую Америку.

«Проблема существует, проблема серьезная, причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность», — сообщили в российском представительстве.

В посольстве отметили, что в ряде случаев при отказе в посадке сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно».

Особый резонанс получил недопуск россиянина в Стамбуле на рейс Turkish Airlines до Мексики. Мужчина летел туда на концерт, из-за отказа в полете он потерял минимум 450 тысяч рублей. В турецкой компании сообщили, что не имеют к произошедшему никакого отношения.