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21:07, 22 апреля 2024Путешествия

Посольство посоветовало россиянам оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Посольство: россиянам нужно оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Посольство России в Анкаре посоветовало россиянам оценить необходимость полетов рейсами компании Turkish Airlines, передает РИА Новости. Так там прокомментировали сообщения о том, что турецкий перевозчик снимает россиян с полетов в Латинскую Америку.

«Проблема существует, проблема серьезная, причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность», — сообщили в российском представительстве.

В посольстве отметили, что в ряде случаев при отказе в посадке сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно».

Особый резонанс получил недопуск россиянина в Стамбуле на рейс Turkish Airlines до Мексики. Мужчина летел туда на концерт, из-за отказа в полете он потерял минимум 450 тысяч рублей. В турецкой компании сообщили, что не имеют к произошедшему никакого отношения.

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      Марина Совина
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